Signal a reçu la mise à jour 5.27 qui ajoute notamment le support des Mac M1, c’est-à-dire les ordinateurs avec les puces Apple Silicon. Cela va être pratique pour limiter la consommation d’énergie et l’utilisation des ressources.

Support des Mac M1 pour Signal

Il y a un élément important à prendre en compte. Il est possible de faire une mise à jour directement depuis l’application de messagerie, mais cela conserve la version Intel. Pour passer sur l’application de type universel (et donc compatible avec les Mac M1), il faut se rendre sur le site de Signal puis initier manuellement le téléchargement. Il ne vous reste plus qu’à faire l’installation et le tour est joué. Vous ne perdrez pas vos données.

Cette étape n’est à faire qu’une fois. Dès lors que vous avez installé la nouvelle version depuis le site de Signal, les futures mises à jour pourront être téléchargées et installées automatiquement directement via l’application, tout en ayant le support des Mac M1.

Les Mac M1 peuvent faire tourner de nombreuses applications conçues pour les Mac avec des processeurs Intel, et ce grâce à Rosetta 2 d’Apple. Mais Rosetta 2, bien que pratique, implique d’utiliser davantage de ressources au niveau du Mac. Aussi, ceux qui ont un Mac portable peuvent voir leur autonomie en prendre en coup. C’est là qu’intervient l’intérêt d’avoir une application native conçue pour l’architecture ARM et donc les Mac M1.