Il faut être patient pour être en mesure d’acheter et surtout de recevoir un MacBook Pro avec la puce M1 Max. C’est ce que l’on peut constater en faisant un tour sur l’Apple Store en ligne français, ainsi que dans différents pays comme l’explique l’analyste Rod Hall de la banque Goldman Sachs.

Plus d’un mois d’attendre pour le MacBook Pro M1 Max

Autant le délai est correct pour le MacBook Pro avec la puce M1 Pro, autant il faut attendre plus d’un mois pour le modèle avec la puce M1 Max. Par exemple, un MacBook Pro M1 Pro commandé aujourd’hui sera livré entre le 27 janvier et le 3 janvier selon l’Apple Store en ligne. En revanche, la livraison ne se fera qu’à partir du 24 février si on choisit un modèle avec la puce M1 Max.

Selon l’analyste, le fait que les estimations de livraison du modèle M1 Pro se modèrent indique probablement que l’approvisionnement de cette puce est meilleur que celui du M1 Max.

Concernant les iPhone 13, les délais de livraison sont similaires à ceux que l’on pouvait constater à la mi-décembre, c’est-à-dire quelques jours à peine entre la commande et la réception. Le modèle qui affiche les délais les plus longs est l’iPhone 13 Pro Max. Et encore, cela dépend des pays. En France, un modèle commandé aujourd’hui arrivera vendredi.

« Nous pensons que cette tendance est cohérente avec le fait que l’offre d’iPhone est plus ou moins en équilibre avec la demande, tandis que les MacBook Pro restent soumis à des contraintes d’approvisionnement », indique l’analyste.