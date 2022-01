Des photos d’un prototype de la batterie externe MagSafe d’Apple ont fait leur apparition sur Twitter et montrent qu’il y a des différences avec le modèle final vendu dans le commerce.

Le prototype présente une coque en plastique blanc brillant, des informations d’identification imprimées sur le côté, un matériau différent pour la surface arrière, sans anneau d’alignement MagSafe en relief et une LED à l’arrière au lieu du bas.

Malgré l’absence de l’anneau MagSafe en relief, le prototype présente toujours un léger contour circulaire qui indique la présence de la technologie MagSafe. Il est possible que le prototype soit simplement dépourvu de la couche caoutchouteuse supplémentaire présente sur le modèle vendu dans le commerce.

Le choix de l’emplacement de la LED est en tout cas surprenant. Le simple fait de poser l’iPhone la cache. Cela explique probablement pourquoi la LED a un emplacement différent sur le modèle final.

A prototype MagSafe Battery Pack. This unit has a side engraving and seems to be missing the fabric that is usually found on the front of these devices. There also seems to be a status LED on the front, a placement that didn’t make it to production (on bottom). #AppleInternal pic.twitter.com/eiSQ7oNzAQ

— Internal Archive (@ArchiveInternal) January 5, 2022