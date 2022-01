Apple lance son offre annuelle Back to University qui permet aux étudiants d’avoir des AirPods offerts s’ils achètent un Mac ou un iPad. Cela concerne seulement quatre pays.

Des AirPods offerts pour certains étudiants

Les AirPods offerts par Apple sont ceux de la deuxième génération. Les étudiants qui le souhaitent peuvent choisir la troisième génération ou bien les AirPods Pro, mais ils devront dans ce cas payer un supplément. Les appareils éligibles à l’offre sont les MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, iMac Pro, iPad Pro et iPad Air.

En plus des écouteurs offerts, Apple propose 20% de réduction sur son assurance AppleCare+. C’est valide pour l’achat de n’importe quel produit éligible.

Les réductions sur les produits sont disponibles pour les étudiants universitaires actuels et nouvellement acceptés, les parents achetant pour les étudiants, et les enseignants et le personnel à tous les niveaux. L’inscription et la vérification de l’inscription par le biais de UNiDays sont requises. Les remises éducatives seront disponibles pour une durée limitée, à la fois en ligne et dans les magasins Apple. L’offre Back to University est proposée jusqu’au 7 mars.

Les pays concernés par Back to Univerty sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Brésil. Pour l’Europe et les autres pays, il faudra attendre cet été avec l’offre Back to School.