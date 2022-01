On va dire que c’est de bonne guerre. Il y a quelques mois, lors de la sortie des MacBook Pro équipés de la puce M1 Max, Apple avait comparé les perfs de son processeur à la RTX 3080 mobile, avec bien sûr un avantage pour l’Apple Silicon. Lors du CES 2022, Nvidia a renvoyé l’ascenseur avec un comparo des perfs de la RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables. Evidemment, Nvidia choisit ses armes ici avec des benchs de rendu graphique (ray-tracing, haut niveau de polygonisation), et sans trop de surprise évidemment le GPU intégré du M1 Max se prend une jolie claque face au GPU dédié 3080 Ti, avec des résultats en moyenne 7 fois plus élevés que ceux de la puce d’Apple.

Forcément, Nvidia ne s’est pas étendu sur la consommation de sa puce et l’impact que cela risque d’avoir sur l’autonomie des PC portables qui en seront équipés, mais ça aussi, c’est de bonne guerre