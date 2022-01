La demande pour l‘AirPod est toujours à un niveau très élevé, et sans surprise, Apple prépare déjà le terrain pour les prochains modèles. Si l’on en croit en effet les bonnes sources de DigiTimes, la firme de Cupertino aurait sensiblement augmenté ses commandes de composants dans la perspective du lancement cette année des AirPods Pro 2. La commercialisation des intras ne serait pourtant prévu qu’à la toute fin de 2022 (Q4), mais Apple préfèrerait anticiper en passant commande de tous les composants nécessaires à sa production.

Pour rappel, les différentes fuites sur les AirPods Pro laissent entendre que l’accessoire devrait être plus compact, accompagné d’un boitier un peu plus fin (46 x 54 mm contre 45,2 x 60,6 mm), et proposé avec un système de réduction de bruit (ANC) plus concluant que le précédent modèle. Apple plancherait aussi sur une augmentation sensible de l’autonomie. Quant au prix, il devrait rester aux alentours des 279 euros, ce qui est déjà bien assez cher.