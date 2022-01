Apple annonce que son service Fitness+ va s’améliorer avec l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité Collections et d’une autre qui a pour nom Time to Run. Il est possible que le nom français soit « Courez » sachant que Time to Walk a été traduit par « Marchez ».

Du nouveau pour Apple Fitness+ en ce début de 2022

Les Collections sont des séries d’entraînements et de méditations d’Apple Fitness+, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon de se motiver, de rester cohérent et de progresser dans leurs séances. Elles comprennent un programme suggéré pour aider les utilisateurs à faire des choix d’entraînement intentionnels sur une période de plusieurs jours ou semaines pour atteindre leurs objectifs.

Il y a aura six Collections au départ, les voici :

Défi principal de 30 jours

Améliorez votre posture avec le Pilates

Perfectionnez vos positions d’équilibre en yoga

Courez vos premiers 5 km

Renforcez votre dos et étirez vos hanches

Détendez-vous pour mieux vous coucher

Time to Run (Courez) fait ses débuts

Dans le même temps, il y aura Time to Run. Il s’agit d’une expérience audio qui a pour vocation de vous aider à devenir un meilleur coureur de manière plus régulière. Chaque épisode audio est axé sur un parcours de course populaire dans le monde réel, dans un lieu notable ou emblématique.

Il y aura trois épisodes de Time to Run au départ. Ils prendront place à Londres, Brooklyn (New York) et Miami. Un nouvel épisode sera ensuite disponible chaque lundi. Apple indique que Time to Run peut être expérimenté à l’extérieur ou à l’intérieur sur un tapis de course, et pour les utilisateurs d’Apple Watch qui se déplacent en fauteuil roulant, Time to Run devient Time to Run ou Push (Courez ou poussez), offrant le choix de commencer une course ou un entraînement extérieur au rythme de la poussée.

Les changements évoqués ici seront disponibles sur Apple Fitness+ dès le 10 janvier. À la même date, Apple proposera de nouveaux épisodes pour l’exercice « Marchez ». Il y aura des épisodes avec Rebel Wilson, Bernice A. King ou encore Hasan Minhaj. Aussi, la section Artiste à l’honneur va continuer de s’enrichir avec de la musique venant d’Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira et les Beatles.