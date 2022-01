Apple a fait une double annonce cette semaine, avec la première qui concerne les résultats financiers du groupe pour le premier trimestre de son année fiscale 2022 (dernier trimestre de 2021 dans notre calendrier) et la réunion annuelle des actionnaires.

Apple donne deux rendez-vous pour le début de 2022

Les résultats du premier trimestre de l’année fiscale 2022 d’Apple seront publiées le 27 janvier. Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur les ventes des iPhone 13, AirPods 3, MacBook Pro M1 Pro/Max et d’autres produits. Il faut dire que ce trimestre est le plus important de l’année avec la période des fêtes. L’année dernière, Apple avait eu 111,4 milliards de dollars de chiffres d’affaires et un bénéfice de 28,76 milliards de dollars. Ce fut un record pour l’entreprise. Apple va-t-il établir un nouveau record cette fois-ci ? Réponse à la fin du mois.

Viendra ensuite la réunion annuelle des actionnaires Apple, elle aura lieu le 4 mars prochain. À l’instar de l’édition de 2021, celle de 2022 sera entièrement virtuelle. La réunion a normalement lieu à l’Apple Park, mais le Covid-19 a quelque peu changé les plans.

Les réunions d’actionnaires ne sont pas particulièrement intéressantes pour le grand public parce que les dirigeants d’Apple ne partagent pas souvent des détails sur les produits Apple. Mais dans le passé, il y a eu des commentaires sur les services et les logiciels Apple. En 2021, par exemple, Apple a fait quelques vagues déclarations sur les produits à venir, a offert quelques informations sur la façon dont elle choisit les entreprises à acquérir, et a parlé de la direction à prendre durant la pandémie.