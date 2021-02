L’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple a eu lieu aujourd’hui et Tim Cook a parlé de différents sujets. Le rendez-vous a eu lieu exclusivement en ligne cette année à cause du Covid-19.

Les détails de l’assemblée des actionnaires d’Apple de 2021

Sans surprise, Tim Cook a refusé de faire un commentaire sur les nouveaux produits Apple qui arriveront cette année ou plus tard. Il a tout de même parlé « de choses passionnantes en perspective pour l’iPhone » et « de grandes choses à venir pour l’informatique ». L’iPhone 13 doit voir le jour cette année et les rumeurs suggèrent qu’il y aura notamment Touch ID sous l’écran, en complément de Face ID. Pour ce qui est du Mac, les fuites font état d’un nouveau design pour l’iMac et le Mac Pro. Le prochain MacBook Pro doit également avoir quelques changements visuels.

Tim Cook a par ailleurs révélé qu’Apple a fait l’acquisition de près de 100 sociétés au cours des six dernières années. Il explique que le fabricant n’a pas peur de faire des acquisitions, qu’importe la taille de l’entreprise. Mais le dirigeant a reconnu qu’Apple se focalise surtout sur des start-up « qui complètent nos produits et contribuent à les faire progresser ».

En outre, les AirPods Max se veulent « très populaires auprès des testeurs et des utilisateurs ». Tim Cook évoque aussi un succès pour le HomePod mini. Il ne fournit toutefois aucun chiffre de ventes.

Environnement et Covid-19

Concernant l’année qui vient de se terminer, Tim Cook juge qu’Apple « fabrique les meilleurs produits, les plus utiles, les plus innovants et les plus fiables qui existent ». Il estime que « nous avons porté cette mission à un autre niveau » en 2020.

Un autre thème a été l’environnement. Tim Cook dit qu’Apple continue d’avoir l’ambition d’être 100% neutre en carbone sur sa chaîne logistique et tous ses produits d’ici 2030. Il espère d’ailleurs que les autres entreprises vont le rejoindre sur ce point.

Pour ce qui est du Covid-19, Apple a su s’adapter avec ses employés. Mais Tim Cook notre que l’entreprise continue d’apprendre tous les jours pour améliorer les conditions de travail avec le télétravail notamment. Il reconnaît malgré tout que le contact humain est important et explique que ses employés sont impatients de revenir au bureau.

App Store et régulation

Il a également été question de la régulation. Epic Games, notamment, poursuit Apple pour des pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store. Tim Cook estime que l’App Store a permis de créer tout un écosystème pour les développeurs et d’autres personnes, avec la distribution d’applications. Il ajoute qu’Apple n’a pas de position dominante sur ce marché. « Ainsi, bien qu’un examen minutieux soit toujours juste, des accusations comme celles-ci s’effondrent après un examen raisonnable des faits », déclare le patron d’Apple au sujet des critiques.