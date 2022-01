Après de nombreux teasers, Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce finale pour The Tragedy of Macbeth. Ce film de Joel Cohen regroupe Denzel Washington et Frances McDormand.

Bande-annonce pour The Tragedy of Macbeth

La distribution de The Tragedy of Macbeth comprend Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson. Le film réunit des collaborateurs habituels de Joel Coen, notamment Bruno Delbonnel comme directeur de la photographie, Mary Zophres comme costumière et une partition de Carter Burwell. En plus de la réalisation, Joel Coen produit le film avec Frances McDormand et Robert Graf. Le film est une production de A24 et IAC.

Le long-métrage est entièrement filmé en noir et blanc avec un ratio de 1.33 (4/3). Ce choix peut surprendre de nos jours, mais c’est un moyen de partager du contenu d’une manière différente. Zack Snyder a également proposé un format 1.33 pour son film Zack Snyder’s Justice League. Pour le coup, le film était en couleurs. Mais l’idée était de mettre en avant la grandeur des lieux et des personnages. On peut imaginer que la réflexion est similaire pour Joel Cohen.

The Tragedy of Macbeth sera disponible sur Apple TV+ le 14 janvier, soit vendredi prochain. Le film est sorti dans quelques cinémas (surtout aux États-Unis). Apple fait à chaque fois ce choix pour être éligible aux Oscars (les films uniquement disponibles en streaming ne sont pas éligibles).