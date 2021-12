Apple TV+ propose aujourd’hui un nouveau teaser pour The Tragedy of Macbeth, le prochain film de Joel Cohen avec Denzel Washington et Frances McDormand. Il sortira le 14 janvier prochain sur la plateforme de streaming. Il a récemment eu le droit à une avant-première à Los Angeles.

Nouveau teaser pour The Tragedy of Macbeth sur Apple TV+

La campagne de promotion pour The Tragedy of Macbeth change des autres films et séries. Nous avons généralement le droit à des teasers puis à une bande-annonce, voire deux. Dans le cas du film de Joel Cohen, il s’agit de teasers qui sont très courts pour le coup. Même la bande-annonce est très courte : elle dure moins d’une minute.

La distribution de The Tragedy of Macbeth comprend Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson. Le film réunit des collaborateurs habituels de Joel Coen, notamment Bruno Delbonnel comme directeur de la photographie, Mary Zophres comme costumière et une partition de Carter Burwell. En plus de la réalisation, Joel Coen produit le film avec Frances McDormand et Robert Graf. Le film est une production de A24 et IAC.

Il faudra donc attendre le 14 janvier 2022 pour le découvrir sur Apple TV+. Ce sera la première nouveauté de l’année sur le service de streaming d’Apple.