Apple TV+ : un documentaire sur Sidney Poitier en préparation

Un documentaire sur Sidney Poitier va voir le jour sur Apple TV+. L’acteur américain est mort le 6 janvier à l’âge de 94 ans à son domicile à Los Angeles dans le quartier de Beverly Hills.

Un documentaire sur Sidney Poitier annoncé pour Apple TV+

Certains pourraient penser qu’Apple TV+ profite de la mort de Sidney Poitier pour proposer ce documentaire. Mais selon The Hollywood Reporter, ce projet est en réalité en préparation depuis plus d’un an maintenant et la famille de l’acteur participe à sa mise en place. C’est Harpo Productions, la société de l’animatrice américaine Oprah Winfrey, qui s’occupe du projet. Oprah Winfrey a d’ailleurs un accord de plusieurs années avec Apple pour différents projets. Reginald Hudlin sera le réalisateur.

Il n’y a pour l’instant aucune information dévoilée sur le contenu du documentaire sur Sidney Poitier prévu sur Apple TV+, si ce n’est qu’il traitera de sa vie. La date de sortie est elle aussi inconnue.

Sidney Poitier a été le premier comédien noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur pour le film Le lys des champs. Après cette performance qui a fait de lui une star, le lauréat de l’Oscar a continué à ouvrir la voie à d’autres artistes issus de minorités en jouant dans des films tels que Dans la chaleur de la nuit, Devine qui vient dîner… et Les Anges aux poings serrés.

Concernant Reginald Hudlin, le réalisateur travaille déjà avec Apple TV+. Il produit deux programmes. Le premier a pour nom Number One on the Call Sheet et parle des hommes noirs à Hollywood. Le second, qui n’a pas de titre, se concentre sur les femmes noires leaders, avec Shola Lynch à la réalisation.