C’était annoncé, et Apple a donc tenu parole. De nouvelles sessions Fitness+ sont désormais disponibles. Les sessions Courir/Time to Run sont un peu calquées sur le principe des sessions Time to Walk : l’utilisateur se voit proposer un itinéraire précis selon la ville (ou juste une longueur de parcours), le tout avec une playlist dédiée. Trois sessions sont disponibles (Miami, Brooklyn et Londres), chacune durant environ 35 minute. A noter que la troisième saison de Time to Walk (Marchez) est disponible elle aussi, avec toujours des invités qui parlent de tout et de rien et vous accompagnent tout au long du running. Les playlists proposées vont de Ed Sheeran, Pharrell Williams, en passant par Shakira ou bien encore les Beatles.

Les collections regroupent des séries d’exercises et de méditation, en fonction d’objectifs précis (gainage, forme générale, zen attitude, endurance, renforcement du dos, etc.). On trouve donc :

Défi principal de 30 jours

Améliorez votre posture avec le Pilates

Perfectionnez vos positions d’équilibre en yoga

Courez vos premiers 5 km

Renforcez votre dos et étirez vos hanches

Détendez-vous pour mieux vous coucher

Enfin, de nouveaux exercises sont disponibles (hors collection). Apple Fitness+ peut fonctionner de concert avec des appareils compatibles ioS15, iPadOS 15, watch OS8, macOS, ou bien encore tvOS 15.