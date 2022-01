Les Golden Globes n’ont pas vraiment réussi à Apple TV+ cette année. Malgré une douzaine de nominations (pour CODA, Swan Song, The Tragedy of Macbeth, The Morning Show et Ted Lasso), seul l’acteur Jason Sudeikis est reparti avec un trophée, soit celui du Meilleur acteur dans une série musicale ou de comédie pour la série Ted Lasso. C’est la seconde fois d’affilée que Sudeikis remporte ce Golden Globe, une juste récompense pour l’un des meilleurs représentants de la comédie à l’américaine. Ceux qui souhaiteraient se faire une filmo de rattrapage devraient d’ailleurs regarder Les Miller ou Comment tuer son boss ? , deux films dans lesquels Sudeikis est proprement fabuleux.

Pour le reste, le service par abonnement d’Apple ne parvient pas à faire mieux que l’an dernier (un trophée pour Sudeikis donc), et ce malgré 4 nominations supplémentaires. La déception est surtout grande du côté de The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen, le film ayant été couvert de louanges par la critique américaine. Lors de cette édition 2022, ce sont principalement les films The Power of the Dog et le West Side Story de Spielberg qui ont raflé les prix principaux.