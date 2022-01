App Store : Apple va autoriser les paiements alternatifs en Corée du Sud

Apple va permettre aux développeurs de proposer des moyens de paiements alternatifs au niveau des applications sur l’App Store en Corée du Sud. Cela fait suite à une nouvelle loi qui a été votée dans le pays. Celle-ci interdit les gestionnaires des boutiques d’applications (Apple, Google, etc) de forcer l’usage de leurs systèmes de paiement.

Les paiements alternatifs arrivent sur l’App Store en Corée du Sud

Dans le cas de l’App Store, les développeurs sont obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple, que ce soit pour l’achat d’applications ou les achats intégrés. Apple prend 15% ou 30% de commission pour chaque transaction. Le pourcentage dépend des revenus annuels (moins d’un million de dollars = 15% ; au-delà : 30%).

La situation évolue en Corée du Sud avec les développeurs ayant des applications sur l’App Store qui vont pouvoir passer par des paiements alternatifs. Apple compte malgré tout prendre une petite commission sur les transactions payées avec les moyens de paiements alternatifs. La société a fait l’annonce auprès de la Commission des communications de Corée, sans pour autant entrer dans les détails.

« Nous sommes impatients de travailler avec le Commission et notre communauté de développeurs sur une solution qui profite à nos utilisateurs coréens », a déclaré Apple dans une déclaration partagée avec le Korea Herald. « Apple a un grand respect pour les lois coréennes et une solide histoire de collaboration avec les talentueux développeurs d’applications du pays. Notre travail sera toujours guidé par la volonté de faire de l’App Store un endroit sûr et fiable pour que nos utilisateurs puissent télécharger les applications qu’ils aiment ».

Google connaît le même sort avec son Play Store sur Android. Le groupe a lui aussi indiqué qu’il va prendre une petite commission sur les transactions payées avec les moyens de paiements alternatifs. Ce sera 11%. En comparaison, la commission avec le système de paiement de Google via le Play Store est de 15%.