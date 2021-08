Ce n’est pas vraiment une surprise, mais le choc est bien réel. La Corée du Sud est le premier pays à mettre un terme aux commissions obligatoires sur les achats in-apps. Dorénavant, les apps soumises à l’App Store et au Google Play Store pourront passer par un autre système de paiement que celui d’Apple et Google pour les achats in-apps (et pour les seuls achats in-apps), ce qui signifie que les studios n’auront plus à verser les 15 à 30% de commission aux deux GAFAs.

Le parlement de Corée du Sud a voté à la majorité pour une modification du Telecommunications Business Act, modification qui acte la « libéralisation » des systèmes de paiement pour les apps mobiles. La loi amendée doit encore être signée par le président Moon Jae-in afin de prendre effet. A noter que seuls les achats in-apps sont concernés par ce texte de loi. A priori donc, les achats directs d’apps sont toujours soumis aux « taxes » Apple et Google.

Apple a rapidement réagi après ce vote « historique » : « La confiance des utilisateurs dans les achats de l’App Store diminuera à la suite de ce projet de loi » déclare Apple dans un communiqué, « conduisant à moins d’opportunités pour les plus de 482 000 développeurs enregistrés en Corée qui ont gagné plus de 8,55 milliards de KRW à ce jour grâce à Apple. »

La décision sud-coréenne pourrait bien faire tâche d’huile : l’Australie, les Etats-Unis ainsi que l’Europe penchent eux-aussi vers des boutiques applicatives « taxe-free ».