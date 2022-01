Apple TV+ partage aujourd’hui la première bande-annonce de Suspicion, une série qui fera ses débuts le 4 février prochain sur la plateforme de streaming.

Première bande-annonce pour Suspicion sur Apple TV+

Lorsque le fils d’une éminente femme d’affaires américaine est enlevé dans un hôtel de New York, les soupçons se portent rapidement sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires qui se trouvaient à l’hôtel la nuit en question. Alors qu’ils se retrouvent dans une course transatlantique au chat et à la souris pour échapper aux forces combinées de la National Crime Agency et du FBI et prouver leur innocence, il devient évident qu’on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Qui est réellement à l’origine de ce mystérieux enlèvement, et qui est seulement coupable de s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ?

Suspicion sur Apple TV+ est un remake de la série israélienne False Flag (qui est diffusée sur Canal+ en France). Le casting comprend Uma Thurman, Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries et Angel Coulby.

Il y a aura huit épisodes pour la série Suspicion sur Apple TV+. Les deux premiers épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming le 4 février prochain. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi.