Apple TV+ annonce avoir acquis les droits pour un nouveau film, à savoir The Beanie Bubble. Il sera diffusé sur la plateforme de streaming à une date qui n’est pas encore communiquée publiquement.

Un nouveau film pour Apple TV+

The Beanie Bubble s’inspire de l’histoire qui se cache derrière l’un des plus grands engouements spéculatifs qui a embrasé la culture américaine dans les années 90. Il tire le rideau sur les absurdités et les injustices du rêve américain, en particulier sur la relation des femmes à ce rêve. C’est une célébration des femmes qui ont contribué au succès de Ty Warner, dont les forces et les bons instincts ont façonné et amplifié le phénomène, mais dont les noms ne figurent pas sur les étiquettes en forme de cœur sur les jouets Beanie Babies. Le scénario s’appuie sur le livre The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute.

Le casting comprend Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook et Geraldine Viswanathan. Il s’agit du moins du casting principal, Apple ne communique pas sur les autres acteurs et actrices présents. Le film sera co-réalisé par le couple Kristin Gore (qui est aussi la scénariste) et Damian Kulash, avec Imagine Entertainment comme société de production. Zach Galifianakis sera également un producteur exécutif, en plus d’être un acteur. Il n’y a pour l’instant ni image ni bande-annonce.