Vous trouvez que se constituer une belle Playlist prend un peu trop de votre temps de cerveau disponible ? Pas de soucis, les équipes d‘Apple Music travaillent pour nous et ont démarré l’année avec une belle brochette de Playlists dédiées aux activités du quotidien, comme la promenade en vélo, la douche, le bricolage à domicile, etc. Et attention, les choses n’ont pas été faites à moitié puisque chaque Playlist dispose de sa propre animation d’introduction et d’environ un centaine de morceaux, de quoi ne pas trop risquer l’impression de « déjà entendu » (si l’on écoute en mode aléatoire bien sûr).

Ainsi, une douzaine de nouvelles Playlists se sont rajoutées à la pile depuis le premier janvier, Playlists que l’on pourra directement lancer via l’interface d’Apple Music ou via Siri, à la voix (« Dis Siri, lance la Playlist Dans le train »). Les nouvelles Playlists disponibles :

Bien Commencer la journée

Concentration Matinale

Chanter Sous la douche

Course d’endurance

Dans le train

Journée Cocooning

Jour de Repos

Sport du Matin

Dans le bus

Brainstorming

Bricolage

Promenade à vélo