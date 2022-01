Film sans doute le plus audacieux de Joel Cohen (Fargo, No Country for Old Men), The Tragedy of Macbeth est disponible dès aujourd’hui sur la plateforme de streaming Apple TV+. Le film s’inspire du chef d’oeuvre de Shakespeare, mais ses partis pris radicaux tranchent nettement avec le tout venant d’Hollywood : noir et blanc sublime, format 4/3 et une mise en scène qui semble puiser sa source dans le cinéma expressionniste, The Tragedy of Macbeth ne fait rien comme tout le monde, une démarche qui risque de beaucoup séduire les grands cinéphiles tout en prenant le risque de frustrer une partie du grand public.



Ce choix d’une direction artistique de haut vol a en tout cas permis au film d’être présélectionné pour la prochaine cérémonie des Oscars. Le casting est prestigieux : les acteurs oscarisés Denzel Washington et Frances McDormand occupent les rôles principaux de Macbeth et de Lady Macbeth. The Tragedy of Macbeth dure 1h45 minutes.