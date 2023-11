Le pitch donne le ton : « Comment avoir la certitude qu’on a trouvé le grand amour, le vrai ? Imaginez un test qui pourrait répondre définitivement à cette question ; il suffirait de comparer les ongles de deux personnes. Voudriez-vous vous y soumettre ? Et en accepteriez-vous l’issue ? ». Malgré le scénario d’anticipation, le film Fingernails est avant une romance, basée sur le classique « triangle amoureux » : Anna (Jessie Bucley) et Ryan (Jeremy Allen White) vivent le grand amour, et normalement ils devraient en être sûrs puisque cet « amour » a été « prouvé » par une nouvelle technologie controversée. Oui mais voilà, Anna n’ est pas si sûre que son crush soit le « crush des crush », d’autant plus qu’à l’institut qui vient de l’embaucher, cette dernière rencontre un certain Samir (Riz Ahmed).



On retrouve ici un peu le ton d’Eternal Sunshine of The Spotless Mind ou de Her, même si le réalisateur et scénariste Christos Nikou n’a pas tout à fait le talent d’un Gondry ou d’un Spike Jonze. Une belle pioche cependant, bien dans l’esprit des fêtes qui approchent et du froid qui vient (doucement). A regarder bien au chaud sous la couette…