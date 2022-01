Attention, pas de panique : Apple ne vient pas de lâcher dans la nature de nouveaux modèles d’iPhone avec des caractéristiques inconnues, le genre de « one more thing » commercial qui mettrait la toile en émoi. Toujours est t-il que la firme de Cupertino commercialise en ce moment même des iPhone 13, 12 et 11 (toutes versions/variantes) ainsi que des iPhone SE (dernière version en date) avec de nouveaux numéros de modèles et de nouveaux codes EAN (numéros qui identifient les produits) !

Ainsi et pour exemple, l’iPhone 13 Noir 128Go a pour numéro de modèle constructeur MLPF3F/A (avec le code EAN 194252099308) , mais les références visibles sur notre comparateur de prix indiquent désormais une « V2 » avec le numéro de modèle constructeur MLPF3ZD/A (code ean 194252099537). Qu’est ce qui a changé entre temps ? Nul ne le sait, mais en général un changement de numéro de modèle s’accompagne de modifications techniques, ici sans doute minimes sachant qu’Apple n’a pas communiqué sur ces « nouveaux » produits.

A noter que tous les eCommerçants ne proposent pas d’iPhone avec les nouveaux numéros de modèles. Il commence a y avoir du changement depuis aujourd’hui chez Darty, la FNAC et Boulanger, mais c’est toujours le statu quo chez Amazon ou encore Cdiscount.



De nouvelles références sont listées chez Darty/Fnac/Boulanger