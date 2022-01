Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment, et Disney (ouf !) viennent juste d’annoncer qu’ Avatar: Reckoning, un MMORPG basé sur l’univers du film Avatar, sera disponible sur iOS et Android dans le courant de l’année 2022 ! Jouable en solo, coop, ou PvP, Avatar: Reckoning sera réalisé à l’aide du moteur Unreal Engine 4 d’Epic Games. Le jeu permettra de créer et de rencontrer des clans Na’vi, de combattre des unités adverses, d’explorer de nouveaux lieux de Pandora, et bien sûr de customiser son propre guerrier Na’vi. Un premier concept-art a été publié, dont il faudra se contenter pour l’instant.

Pour rappel, Avatar 2, la suite du monumental blockbuster de James Cameron, sortira en salles cette année. Ubisoft a de son côté déjà annoncé son propre MMORPG Avatar jouable à la première personne, qui devrait sans doute être disponible sur consoles et PC en même temps que le film. Avatar: Reckoning n’a pas encore de date de sortie, mais comptez sur nous pour vous encore dès qu’il y a du nouveau.