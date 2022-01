Ce vendredi marque la disponibilité du film The Tragedy of Macbeth sur Apple TV+. Emporté par Denzel Washington et Frances McDormand, le long-métrage est réalisé par Joel Coen et traite de l’œuvre de Shakespeare.

Quand Tim Cook vous recommande un film sur Apple TV+

C’est par le biais d’un tweet que Tim Cook vous invite à voir The Tragedy of Macbeth sur Apple TV+. Voici ce que le patron d’Apple a écrit :

I highly recommend The Tragedy of Macbeth, now streaming on @AppleTV. It’s a timeless story told in a completely new way. Tour de force performances, stunning photography, and masterful direction. Congrats to all involved! https://t.co/wjqHjBvtjF — Tim Cook (@tim_cook) January 14, 2022

« Je recommande vivement The Tragedy of Macbeth, maintenant en streaming sur Apple TV+ . Il s’agit d’une histoire intemporelle racontée d’une manière totalement nouvelle. Des performances de haut niveau, une photographie époustouflante et une mise en scène magistrale. Félicitations à toutes les personnes impliquées ! », peut-on lire.

Le film a de bonnes notes aux États-Unis. C’est 7,6 sur 10 sur IMDB et un taux de 82% de la part du public sur Rotten Tomatoes. C’est un peu plus compliqué en France. La note du public sur AlloCiné est de 3,2 sur 5. Mais il faut dire qu’il y a seulement 18 votants pour l’instant. Il faudra attendre quelques jours afin d’avoir un avis avec davantage de personnes.

Voici la bande-annonce si vous voulez vous faire une idée :