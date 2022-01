Le MacBook Pro de 2012 avec un écran de 13 pouces, à savoir le dernier modèle avec un lecteur CD, s’apprête à avoir le statut « produit ancien » chez Apple. En effet, le groupe a annoncé la nouvelle dans un mémo interne selon MacRumors.

Le MacBook Pro de 2012 devient un « produit ancien »

Ce MacBook Pro avec lecteur CD a vu le jour en juin 2012. Il est resté disponible à l’achat jusqu’en octobre 2016. De fait, Apple ne vendait plus d’ordinateur portable avec lecteur CD. Nous étions en plein dans l’époque où de plus en plus d’outils étaient disponibles directement sur Internet ou éventuellement avec une clé USB. Le lecteur CD était moins utilisé et Apple a donc décidé de complètement le retirer.

Pour rappel, les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il est donc compliqué de faire une réparation. Il y a aussi le statut des produits obsolètes. Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, à l’exception des ordinateurs portables Mac éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie pendant une période supplémentaire. Aussi, les centres de services agréés Apple ne peuvent pas commander de pièces détachées pour les produits obsolètes.

Apple a cessé le support logiciel du MacBook Pro de 2012 avec macOS Big Sur en 2020. Il n’est pas possible d’installer les systèmes d’exploitation plus récents.