Apple est sur le point de demander à ses employés en boutiques et au bureau de prouver qu’ils ont eu leur dose de rappel pour le vaccin contre le Covid-19. L’entreprise a annoncé la nouvelle avec un e-mail en interne, selon The Verge.

Une dose de rappel pour les employés Apple

« En raison de la baisse d’efficacité de la série primaire de vaccins contre le Covid-19 et de l’émergence de variants hautement transmissibles comme Omicron, une injection de rappel fait désormais partie de la mise à jour de votre vaccination contre le Covid-19 afin de vous protéger contre une maladie grave », a indiqué Apple.

Une fois qu’un employé est éligible à une dose de rappel, il aura quatre semaines pour se mettre en conformité, sinon il devra passer des tests fréquents pour entrer dans un Apple Store, dans un magasin partenaire ou dans les bureaux d’Apple, et ce à partir du 15 février. Apple demandera aux employés non vaccinés (ou à ceux qui n’ont pas encore fourni de preuve de vaccination) de fournir des tests antigéniques négatifs avant d’entrer sur le lieu de travail à partir du 24 janvier, bien qu’il ne soit pas clair si cela s’applique à la fois aux employés des bureaux et aux employés des boutiques.

Certaines entreprises technologiques ont imposé la vaccination à leurs employés. Ce n’est pas (encore ?) le cas pour ce qui est d’Apple.