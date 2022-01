C’est devenu une tradition chez Apple. Comme l’an passé et il y a deux ans, la page d’accueil du site américain d’Apple affiche la photo ainsi qu’un texte du défenseur des droits civiques Martin Luther King Jr (qui est né à Atlanta le 15 janvier 1929).

Le célèbre pasteur américain est apparu pour la première fois chez Apple dans la célèbre campagne de publicité Think Different, mais depuis l’arrivée de Tim Cook au poste de CEO, les hommages au parcours du militant humaniste se font de plus en plus fréquents.

La page d’Apple affiche l’une des déclarations de Martin Luther King Jr. :« Je crois que nous pouvons transformer les sombres jours passés d’injustice en des lendemains radieux de justice et d’humanité ». Apple ajoute : « Aujourd’hui et chaque jour, nous honorons sa vie et son héritage ».

Pour rappel, Martin Luther King Jr. a été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Outre plusieurs marches pour les droits civiques des noirs-américains et le boycott des bus de Montgomery (les afro-américains étaient obligés de s’assoir à l’arrière), Luther King est surtout connu du grand public pour son célèbre discours de 1963, « I have a dream… ». qui deviendra le symbole de la lutte civique et anti-raciste aux Etats-Unis.