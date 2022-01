Apple va sortir cette année un iPad de 10e génération. Plusieurs détails sont dévoilés aujourd’hui par le leaker Dylandtk, qui évoque aussi un nouveau design pour 2023.

L’iPad 10 doit sortir vers la fin de 2022. Il aurait le droit à la puce A14, à savoir la même que l’on retrouve dans les iPhone 12 et dans l’iPad Air 4. Le support de la 5G serait également de la partie avec les modèles cellulaires. En outre, nous aurions le droit au Bluetooth 5.0 et au Wi-Fi 6. Pour ce qui est de l’écran, Apple proposerait toujours une dalle LCD de 10,2 pouces. Dernier point : le port Lightning serait toujours là, alors que les autres iPad ont déjà basculé sur un port USB-C.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.

— Dylan (@dylandkt) January 17, 2022