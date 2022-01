Chrome est réputé pour être un navigateur qui a un impact notable sur la RAM, mais qu’en est-il avec les MacBook Pro ayant les puces M1 Pro et M1 Max ? L’internaute yurkennis a fait un test pour voir les limites des Mac portables.

Plusieurs centaines d’onglets de Chrome avec les derniers MacBook Pro

La méthodologie de l’utilisateur est la suivante : il a ouvert plusieurs fenêtres Chrome qui ne se chevauchaient pas (toutes au premier plan et affichées activement sur le même écran), a ouvert des dizaines d’onglets dans chaque cas, a utilisé l’extension Revolver Chrome pour que chaque fenêtre change d’onglet toutes les secondes, et a gardé un suivi constant de l’utilisation de la mémoire, du swap (espace d’échange), de la pression de la mémoire et de la réactivité du système au fur et à mesure de l’expérience.

Le MacBook Pro avec la puce M1 Pro et 32 Go de RAM a pu ouvrir 380 onglets sur Chrome. Le navigateur commence un peu à ramer à partir de 350 onglets, mais reste utilisable.

Pour ce qui est du MacBook Pro avec la puce M1 Max et 64 Go, ce ne sont pas moins de 640 onglets qui ont pu être ouverts avec le navigateur de Google. Tous les onglets sont actifs et il est possible de passer de l’un à l’autre sans aucun problème. Le processeur est utilisé à hauteur de 50%, les ventilateurs tournent à 1 500-1 600 tours par minute et la consommation d’énergie est de 20 W.