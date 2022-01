L’EFF (Electronic Frontier Foundation) n’en démords pas : Apple ne propose aucune option pour la désactivation de la 2G sur ses appareils iOS, ce qui poserait un problème de sécurité majeur. A contrario, Android 12 dispose enfin d’une option de désactivation du réseau 2G (les appels d’urgence peuvent passer néanmoins), une nouveauté accueillie chaleureusement par l’EFF.

Le premier iPhone était uniquement compatible avec la 2G (alors que la 3G était disponible). La 2G est restée le réseau par défaut sur l’iPhone, et il n’est toujours pas possible d’en désactiver l’accès

Pourquoi ces critiques virulentes me direz-vous ? Tout simplement parce que la 2G est basée sur un protocole réseau beaucoup trop ancien (1991) pour être sécurisé. Les failles de la 2G sont nombreuses et restent de possibles voies de passages pour les pirates et cyber-brigands de tous poils. L’EFF note ainsi que la 2G utilise une technique de chiffrement faible et inefficace contre les attaques à distance (interception d’appel à la volée), que l’antenne n’est pas authentifiée sur le mobile (un pirate peut se faire passer pour une antenne 2G) et qu’il est même possible de dégrader un appel 4G en 2G afin de mieux exploiter des failles du réseau le plus faible.

L’appel de l’EFF sera t-il entendu par Apple ? Rien n’est moins sûr, d’autant que dans de nombreux pays (dont la France), la 2G est le réseau par défaut (notamment pour les urgences) et que la pression est faible, tant du côté des opérateurs que des politiques, pour imposer une option de désactivation du réseau 2G sur mobile (ce qui forcerait Apple a en faire de même sur iOS).