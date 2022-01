Plus d’un smartphone sur cinq vendus dans le monde lors du dernier trimestre 2021… est un iPhone. C’est le constat de la société d’analyse Canalys, qui estime que les iPhone ont occupé près de 22% de Pdm lors du Q4 2021, soit 2 points de Pdm en plus que les Galaxy de Samsung, et près de 10 points de Pdm devant Xiaomi. Apple fait un peu moins bien que l’an dernier (23% de Pdm au Q4 2020), mais dans un contexte de pénurie de composants largement aggravé. On note que mis à part la progression de Samsung (de 17% à 20% de Pdm sur un an), les principaux fabricants du secteur stagnent ou perdent un peu de plumes (Oppo et Vivo notamment).

Canalys met les bonnes ventes de l’iPhone 13 sur le compte du marché chinois… où l’iPhone surclasserait de très loin les mobiles des marques concurrentes. Ces pourcentages ne s’accompagnent malheureusement d’aucun chiffre de ventes, et l’on se contentera donc de rapeller que la moyenne des projections des analystes tourne autours des 83 millions d’iPhone écoulés sur la période.