La bataille juridique croisée entre Apple et le suédois Ericsson ne fait visiblement que commencer. Cette fois, c’est au tour d’Ericsson de faire rebelote avec une nouvelle plainte portant sur des licences de brevets 5G. Ericsson accuse Apple de ne pas s’acquitter de licences sur des technologies 5G utilisées dans les iDevices, technologies qui seraient donc couvertes par ses brevets. Généralement, Ericsson collecte – grâce à ces brevets 5G – entre 2,5 et 5 dollars de royalties par smartphone vendu.

Rappelons ici que la firme suédoise a les poches bien pleines avec pas moins de 57 000 brevets dans son portfolio, et semble prête à mener une guerre d’usure avec Apple. De son côté, le californien a déjà fait savoir qu’il ne payerait pas les licences des brevets d’Ericsson tant que ces dernières seront proposées à des tarifs qui débordent du cadre FRAND (Fair Reasonable And Non Discriminatory). Apple estime aussi qu’après son rachat de nombre de brevets d’Intel relatifs au mobile et à la 5G, il ne devrait plus payer pour l’ensemble des brevets proposés par Ericsson (sachant que certaines technologies sont aussi couvertes par les brevets d’Intel).