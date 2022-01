Microsoft propose la version 16.57 de sa suite bureautique Office et Excel prend désormais complètement en charge les Mac M1. L’outil de tableau supportait déjà en grande partie les nouveaux Mac, mais pas complètement. C’est désormais le cas.

Support complet des Mac M1 pour Excel

Dans ses notes de version, Microsoft indique que la mise à jour d’Excel propose le support natif de Power Query sur les Mac M1. Jusqu’à présent, il fallait utiliser Rosetta 2 d’Apple pour profiter de cette fonctionnalité qui permet d’utiliser et de mettre en forme des données externes. Ce n’est plus nécessaire.

Si vous l’aviez fait auparavant, rendez-vous dans le dossier Applications, faites un clic droit sur Microsoft Excel et sélectionnez « Lire les informations ». Décochez la case concernant Rosetta. Cela vous permettra d’avoir une expérience native.

Le fait qu’Excel prenne complètement en charge les Mac M1, M1 Pro et M1 Max permet d’améliorer les performances générales et de réduire la consommation d’énergie. Il n’est plus nécessaire d’utiliser Rosetta 2 d’Apple qui venait « traduire » le code de la version Intel pour que tout puisse fonctionner sur les Mac ARM.

La mise à jour s’applique à Office 365, Office 2019 pour Mac, Office LTSC 2021 pour Mac et Office 2021 pour Mac. Si vous avez déjà l’une de ces versions, ouvrez n’importe quelle application de Microsoft Office, cliquez sur « Aide » depuis la barre des menus puis choisissez « Rechercher les mises à jour ». Vous pourrez télécharger la nouvelle version.