Mophie ne s’est pas vraiment creusé la tête pour donner un petit nom à son nouvel accessoire. Le Mophie 3-in-1 travel charger, MagSafe compatible (ou Chargeur de voyage trois en un compatible MagSafe) peut être plié en trois parties pour plus de compacité et dispose d’espaces dédiés pour l’Apple Watch, un iPhone et un boitier de charge pour AirPods. L’accessoire peut ainsi recharger tous les iPhone à partir du modèle 10. Les iPhone 13 peuvent être rechargés en 15 W, les iPhone 12/13 mini en 12W et tous les iPhone 11 ou antérieurs à 7,5W.

La recharge du boitier AirPods et de l’Apple Watch s’effectue en 5W. Le chargeur 3 en 1 est lui-même alimenté via un port USB-C (30W). Mophie affirme en outre que son chargeur 3 en 1 dispose de composants certifiés par Apple (MFI). On note que l’accessoire est livré avec sa petite sacoche de rangement. Les livraisons du Mophie 3-in-1 travel charger, MagSafe compatible démarreront au mois de février mais l’accessoire est déjà disponible à la commande sur le site d’Apple (seulement aux US malheureusement).