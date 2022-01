Apple ne signe plus iOS 15.2 : restauration et mise à jour bloquées

Apple a cessé de signer iOS 15.2 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version en particulier, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Il n’est plus possible d’installer iOS 15.2

La version finale d’iOS 15.2 a vu le jour le 13 décembre dernier. Cette mise à jour a été l’occasion d’avoir Apple Music Voice et des changements pour la confidentialité, l’identifiant Apple, l’appareil photo, l’application, CarPlay, ainsi que diverses améliorations et corrections de bugs. Il n’est donc plus possible d’installer cette version spécifique d’iOS.

Apple a ensuite sorti iOS 15.2.1, cela remonte au 12 janvier. Ce fut une petite mise à jour pour corriger des bugs avec CarPlay et l’application Messages, ainsi que pour boucher une faille au niveau de HomeKit. À ce jour, il s’agit de la seule version d’iOS qui peut être installée.

La prochaine version sera iOS 15.3. Elle est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Nous en sommes à la deuxième bêta, elle a vu le jour la semaine dernière. Apple ne dit pas encore quand elle sera disponible en version stable pour l’ensemble des utilisateurs. Cette version surprend pour l’instant parce qu’elle n’apporte aucune nouveauté particulière, alors qu’il s’agit d’une mise à jour x.3. Mais qui sait, peut-être que nous aurons des surprises d’ici la version finale.