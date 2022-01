Apple TV+ multiplie les annonces de contenu, au point qu’il va devenir dérisoire (voire ridicule) de prétendre que le service d’Apple n’a rien à proposer à ses abonnés. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter : si l’on en croit en effet The Hollywood Reporter, le grand réalisateur espagnol Pedro Almodovar (Parle avec Elle, En Chair et en Os, Talons Aiguilles) aurait signé avec Apple TV+ pour un remake de son film de 1988, Femmes au bord de la crise de nerfs, qui avait d’ailleurs lancé la carrière internationale du réalisateur.

Femmes au bord de la crise de nerfs (1988)

Ce remake prendrait la forme d’une série écrite et dirigée par Noelle Valdivia (scénariste des séries Masters of Sex et Mozart in the Jungle). Lionsgate Television co-produirait la série, tout comme El Deseo, la boite de prod d’Aldomovar. Eugenio Derbez (Acapulco sur Apple TV+) ferait partie du casting, tout comme Gina Rodriguez (Deepwater). Il faudra sans doute attendre un bon moment avant d’avoir droit à une date de sortie.