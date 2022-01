Nos confrères de Mac4Ever ont gardé l’œil et le bon en notant qu’Apple avait mis à jour sa page support sur le nettoyage des écrans des nano-texturés des moniteurs Apple Pro Display XDR ou de certains iMac. Apple a donc rajouté un petit paragraphe pour expliquer comment bien nettoyer… la chiffonnette elle-même ! On peut s’en moquer, mais la Chiffonnette d’Apple coûte quand même 25 euros et visiblement, la laver au lave-linge détériorerait rapidement la qualité du matériau. Un sou étant un sou, mieux vaut donc faire un minimum attention.

Ainsi donc, Apple livre les quelques étapes à suivre pour ne pas avoir à changer de chiffonnette tous les 6 mois :

Nettoyez le chiffon de polissage

Lavez à la main le chiffon de polissage avec du savon de vaisselle et de l’eau.

Rincez abondamment.

Laissez le chiffon de polissage sécher à l’air pendant au moins 24 heures.

Formidable ! Pour ceux que ça intéresse encore, la chiffonnette d’Apple est en vente à cette adresse.