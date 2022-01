En plus de proposer la release candidate pour iOS 15.3 sur iPhone et iPad, Apple propose la release candidate de macOS 12.2, watchOS 8.4 et tvOS 15.3, toujours à destination des développeurs.

Une release candidate pour macOS 12.2, watchOS 8.4 et tvOS 15.3

À l’instar d’iOS 15.3 sur iPhone et iPad, macOS 12.2 sur Mac semble être une mise à jour mineure. Il faut comprendre par là qu’il n’y a visiblement aucune nouveauté particulière et seulement des améliorations et autres corrections de bugs. C’était du moins le cas avec les deux bêtas qui ont vu le jour au fil des semaines.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les versions pour les développeurs, ouvrez Préférences Système puis rendez-vous dans Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi récupérer la release candidate (build 21D48) de macOS 12.2. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver la semaine prochaine.

Du côté de l’Apple Watch, nous avons le droit à watchOS 8.4 (build 19S546). Cette version corrige un bug qui pouvait empêcher certains chargeurs d’Apple Watch de fonctionner comme prévu. Mais au-delà de ce point, il n’y a pas plus d’information.

Si votre Apple Watch est configurée avec le profil développeur, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à votre montre, allez dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle.

Enfin, il y a tvOS 15.3 (build 19K545) pour l’Apple TV. Il n’y a pas d’information sur les nouveautés. Apple semble avoir uniquement corrigé des bugs et amélioré les performances.

Si votre Apple TV dispose du profil développeur, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles puis sélectionnez « Mettre à jour les logiciels ».