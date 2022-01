Une série Godzilla va voir le jour sur Apple TV+. Le service de streaming partage aujourd’hui les premières informations, mais ne dit pas pour autant quand le programme sera disponible.

Une série Godzilla en approche sur Apple TV+

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante que les monstres sont réels, la série sur Apple TV+ explore le voyage d’une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage qui les lie à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch.

La série sera en lien direct avec le MonsterVerse. Il s’agit de l’univers cinématographique composé de films regroupant plusieurs monstres célèbres du cinéma, notamment Godzilla et King Kong. Il y a quatre films pour l’instant : Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla 2 : Roi des monstres et Godzilla vs Kong. C’est l’équivalent du MCU chez Marvel, mais à un niveau différent.

C’est Legendary Television, une filiale de Legendary Pictures, qui va s’occuper de la production de la série Godzilla. Chris Black, qui se veut le co-créateur du programme, fera office de producteur exécutif et de showrunner. Matt Fraction, l’autre co-créateur, sera aussi un producteur exécutif. Tōhō, l’une des plus grandes maisons de production du cinéma japonais à qui l’on doit notamment les Godzilla et autres créatures, sera à son tour un producteur.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le casting ni sur la date de sortie. Il va donc falloir patienter encore un peu pour avoir les premiers détails croustillants.