Apple annonce que les développeurs sont désormais en mesure de créer des codes promo personnalisés pour les abonnements qui sont présents au sein de leurs applications.

Des codes promo personnalisés font leur apparition

Jusqu’à présent, les développeurs pouvaient créer des codes promo, mais ceux-ci étaient générés aléatoirement. Maintenant, il est possible de choisir un mot ou des chiffres en particulier. Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir que le code est NEWYEAR (nouvelle année si on veut traduire). On peut donc imaginer un développeur qui propose une remise sur l’abonnement dans son application à l’occasion du passage à la nouvelle année pour toutes les personnes qui taperont le mot.

Un autre avantage de taille est que les codes promo personnalisés n’ont pas de date d’expiration, contrairement aux autres qui ont une validité de six mois au maximum. Ces codes en particulier restent toujours disponibles pour les développeurs qui le souhaitent, Apple a décidé de ne pas les retirer pour leur laisser un choix.

Bien évidemment, un code avec un mot précis est plus simple à partager sur son site, les réseaux sociaux et ailleurs afin que les utilisateurs l’entrent. Ils peuvent aussi les partager avec leurs amis. Autant dire que c’est très intéressant.

Apple précise que les codes à usage unique ne fonctionnent qu’avec les appareils fonctionnant sous iOS 14.0 ou une version ultérieure, tandis que les codes promo personnalisés nécessitent iOS 14.1 ou une version ultérieure.