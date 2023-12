Apple annonce la mise en place d’une « tarification conditionnelle » qui concerne les abonnements des applications que l’on retrouve sur l’App Store. Il est ici question de réductions, mais il y a une condition.

Un prix réduit sur les abonnements

Dans une note envoyée aux développeurs, Apple indique :

La tarification conditionnelle pour les abonnements sur l’App Store — une nouvelle fonctionnalité qui vous aide à attirer et à fidéliser les abonnés — vous permet d’offrir aux clients un prix d’abonnement réduit tant qu’ils sont activement abonnés à un autre abonnement. Elle peut être utilisée pour les abonnements d’un développeur ou de deux développeurs différents. Nous testons actuellement cette fonctionnalité et nous intégrerons d’autres développeurs dans les mois à venir. Si vous souhaitez mettre en place une tarification conditionnelle dans votre application, vous pouvez commencer à planifier dès aujourd’hui et vous inscrire pour être informé lorsque de plus amples informations seront disponibles en janvier.

Apple donne ensuite un exemple :

La tarification conditionnelle peut être utilisée pour les abonnements d’un développeur ou de deux développeurs différents. Par exemple, vous pouvez proposer aux abonnés premium du Ocean Journal de s’abonner à Mountain Climber pour un prix réduit de 4,99$/mois au lieu des 5,99$/mois habituels. Les clients paient le prix réduit tant qu’ils restent abonnés à Ocean Journal.

Apple indique par ailleurs que ces remises seront très visibles pour les clients, à la fois sur l’App Store et dans les canaux de marketing (réseaux sociaux, publicités, etc), afin qu’ils puissent facilement trouver et profiter des avantages.

Les développeurs intéressés par ce système sont invités à s’inscrire. Apple précise bien qu’il s’agit pour le moment d’un test et que la disponibilité pour l’ensemble des développeurs interviendra dans quelques mois.

Cette nouveauté intervient à un moment où les pratiques d’Apple avec l’App Store font l’objet d’un examen minutieux. Cet automne, Apple a demandé à la Cour suprême de revenir sur sa précédente décision qui l’obligeait à permettre aux développeurs de contourner ses frais de commission de 30% en prenant en charge des systèmes de paiement externes.