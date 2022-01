Apple va-t-il mettre la main sur Peloton ? C’est une idée qui circule aujourd’hui au vu de ce qui se passe pour le groupe qui propose des vélos de fitness et des tapis de course connectés. Plusieurs informations négatives ont été publiées à son sujet.

Peloton est en difficulté, Apple à la rescousse ?

Selon CNBC, Peloton prévoit de suspendre la production de ses Bike pendant deux mois (février et mars) et de son Tread pendant six semaines. Quant au Bike+, la production est suspendue depuis décembre et cela devrait continuer jusqu’en juin. Aussi, l’entreprise a évoqué une réduction significative de la demande dans le monde à cause des prix et de la concurrence accrue. À cela s’ajoute le fait que l’entreprise prévoit de licencier 41% de son personnel de vente et de marketing.

Il y a donc plusieurs problèmes chez Peloton et The Information note que cette difficulté pourrait pousser à un rachat par un gros groupe, comme Apple. Le média indique :

Si Peloton doit avoir un avenir, il serait préférable qu’il fasse partie d’une entreprise plus grande et plus diversifiée. Apple est le candidat idéal pour se charger de ce projet. La société propose le service d’abonnement Fitness+ pour les cours et commercialise l’Apple Watch en tant qu’appareil pouvant faciliter le jogging et d’autres activités physiques. Apple pourrait fermer les magasins de Peloton et vendre les équipements dans ses propres boutiques.

À date, la capitalisation boursière de Peloton est de 8,85 milliards de dollars. Ce serait donc un achat conséquent pour Apple. Mais certains analystes y croient.