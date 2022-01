Le denier rapport de The Hill confirme que les géants de la tech américaine ont lâché des fortunes pour s’attirer les bonnes grâces de la Maison Blanche et des représentants américains. Amazon aurait ainsi dépensé pas moins de 20,3 milliards de dollars pour convaincre le Congrès US de ne pas trop fouiller dans ses petites affaires, juste devant les 20,1 milliards de Meta (Facebook). Quant à Google, le montant du Lobbying ne représente certes « que » 9,8 milliards de dollars, mais ce chiffre est en augmentation de 27% par rapport à 2020.

Et Apple me direz vous ? Le californien est le seul membre des GAFA à avoir baisser la voilure l’an dernier, passant de 6,7 milliards de dollars en frais de lobbying en 2020, à 6,5 milliards en 2021. On constate aussi que la firme de Cupertino est celle qui consacre le moins de budget au Lobbying malgré son immense fortune, sans doute aussi parce qu’elle est un peu moins dans le viseur des autorités de régulation grâce à un modèle économique qui ne se nourrit pas des données de l’utilisateur.

Pour autant, ce serait aller un peu vite en besogne que de dire que le Lobbying n’est plus une préoccupation d’Apple, surtout au moment où l’App Store est au centre de toutes les attentions (commission, système de paiement, sideloading).