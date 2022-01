La Saint-Valentin approche et Apple veut vous aider en vous proposant des idées cadeaux. Le groupe a mis en ligne un nouvel espace sur son site avec différents produits.

Quel produit Apple faut-il acheter pour la Saint-Valentin ?

On retrouve six catégories pour ce qui est des idées cadeaux d’Apple pour la Saint-Valentin. Il y a musique, santé, loisirs, créativité, photo et vidéo, et accessoires. Pour la section de la musique par exemple, Apple suggère d’offrir un iPhone 13 mini, des AirPods 3 ou AirPods Pro, une coque de protection ou encore offrir un abonnement de six mois à Apple Music.

Du côté de la santé, il est question de l’Apple Watch et d’Apple Fitness+. Il y a ensuite les AirPods Max, l’Apple TV 4K, l’iPad, le HomePod mini et Apple TV+ pour la catégorie des loisirs. Vient ensuite la créativité où Apple mise à fond sur l’iPad avec différents modèles mis en avant et des accessoires comme l’Apple Pencil et le Magic Keyboard.

Pour ce qui est de la photo et de la vidéo, place aux iPhone 13 et iPhone 13 Pro, ainsi que la batterie externe MagSafe, tout comme iCloud+. Enfin, les accessoires mis en avant sont les coques pour iPhone, les AirTags et le porte-clés AirTag.

La liste complète des produits d’Apple pour la Saint-Valentin est à retrouver à cette adresse.