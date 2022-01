Une fois de plus, l’année 2021 a été riche en jeux vidéo de qualité sur la plateforme iOS, avec cependant un changement de taille par rapport aux années précédentes : les portages de jeux consoles/PC ont été nombreux, plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais été. Cette avalanche de portages hautement qualitatifs a une incidence directe sur notre classement des meilleurs titres de 2021 : ce sont tous ou presque des portages, hormis pour quelques titres qui sont sortis simultanément sur consoles et mobiles (comme le génial Huntdown) ! On ne vous refait pas le blabla habituel sur l’espact forcément très subjectif de ce top 10. Alors go !

Notre Jeu iOS de l’année 2021 :

Alien Isolation (Lien App Store – 14,99 euros- iPhone/iPad) : très franchement, on nous aurait dit il y a un an que ce jeu allait être porté un jour sur mobile, nous aurions haussé les épaules et éclaté de rire. Et pourtant, le survival horror culte est parfaitement jouable sur nos iPhone, et mieux encore, la petite taille de l’écran ne parvient pas à casser l’ambiance à couper au couteau (ou au lance-flammes). Surtout, Alien Isolation peut être considéré comme le titre techniquement le plus impressionnant de tout l’App Store. On peine vraiment à croire que ce que voient nos yeux tant les textures, les effets de lumière et de particules n’ont pas grand chose à envier avec la version PC. Cerise sur le xénomorphe, on a aussi droit au DLC permettant de jouer dans le Nostromo (et aux côtés de Ripley bien sûr). Incroyable !

Mais aussi :

Trials of Mana (Lien App Store – 26,99 euros – iPhone/iPad) : formidable et superbe remake du cultissime Seiken Densetsu 3, Trials of Mana est sans aucun doute ce qui se fait de mieux en terme de JRPG sur iOS. Plus d’une centaine d’heures de durée de vie, des graphismes somptueux et un univers d’une grande richesse.

Townscaper (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) : ok, Townscaper n’est pas à proprement parler un « jeu », mais ici, c’est bien l’aspect ludique qui prime. Jamais il n’a été aussi facile et fun de bâtir la cité de ses rêves. Du bout du doigt, vous construirez votre cité lacustre, un port de type de vénitien, ou vous vous lancerez au contraire dans des constructions totalement imaginaires et improbables. Un titre aussi zen que créatif, et à l’interface géniale. Il fallait vraiment y penser !

Huntdown (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) : véritable ode au shooter horizontal 16-32 bits, Huntdown vaut autant pour sa réalisation rétro-gaming au charme fou et à son univers cyberpunk magnifiquement retranscrit qu’à son gameplay précis et varié. Les phases de shoot demandent souvent un peu de tactique et quel plaisir de diriger l’un des trois protagonistes, soit l’ex-commando Anna Conda, le cyborg John Sawyer et le droïde modifié Mow Man !

Divinity: Original Sin 2 (Lien App Store – 27,99 euros – iPad Pro) : sur iPad, il n’y a clairement pas mieux dans le genre RPG occidental. Et si vous disposez d’un iPad Pro avec une puce M1, alors c’est vraiment l’extase. Plus incroyable encore, il est même possible de jouer en coop sur le même iPad avec l’écran séparé en deux parties. Le crossplay est aussi assuré avec les joueurs PC et Mac.

Baba is You (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad): d’une intelligence rare, Baba is You apporte un concept radicalement nouveau dans le domaine du puzzle-game. Pour le dire de façon très résumée, chaque fois (ou presque) que l’on pousse un bloc ou un élément dans la zone de jeu, on change les règles du jeu et donc la façon dont on peut parvenir à l’objectif final. Le mieux est encore d’y jouer pour bien comprendre le génie du concept.

Foregone (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) : il y a beaucoup de Deadcells dans ce Foregone, et même si ce Metroidvania n’est pas au même niveau que le titre de Motion Twin, le résultat est tellement bon qu’il mérite bien notre top 10 2021. Graphismes rétrogaming éblouissants, gameplay exigeant, combats de boss gratifiants, tous les ingrédients d’une bonne recette sont présents.

Night in the Woods (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) : le chef d’oeuvre indé de 2017 débarque sur nos iPhone, et on ne s’en plaindra pas. Ce jeu d’aventure vous tirera sans doute les armes, autant par son histoire poignante et sa DA sensible que par son statut de jeu testament du regretté Alec Holowca (qui a composé la bande originale subliment du titre).

Sparklite (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) : c’est un peu tout ce que l’on aime dans le RPG rétropixel, sooit un DA ultra mignonne, de belles animations, une magnifique OST signé Dale North (Wizard of Legend), une scénario prenant, une durée de jeu consistante et un gameplay ultra varié (exploration, puzzle, récolte de Sparklite, combats de boss épiques, etc.)

Nauticrawl (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) : entre le puzzle-game, l’escape room et le jeu d’aventure, Nauticrawl se pose là. Cet OVNI vidéoludique vise les joueurs qui de craignent pas de se triturer les méninges et de progresser sans règles pré-établies. Vous ne savez pas ce que vous faites là, vous ne savez pas ce qu’il y a à faire, et c’est ça qui est bon.