Apple annonce du changement pour deux règles de l’App Store, avec une date maximum qui est repoussée. Cela concerne la suppression de comptes depuis les applications et les paiements tiers pour certains groupes.

Du changement pour les règles de l’App Store

Pour ce qui est du premier point, Apple avait au départ exigé que les applications proposent un système permettant à un utilisateur de facilement et rapidement effacer son compte. Apple ne veut pas que les utilisateurs soient obligés de passer par le site ou un autre moyen, l’opération doit être possible directement par le biais de l’application.

Cette nouvelle règle devait initialement être active à compter du 31 janvier. Mais Apple annonce aujourd’hui que la date limite sera finalement le 30 juin. Le fabricant reconnaît que mettre en place un tel système n’est pas forcément simple pour les développeurs, d’où le délai supplémentaire.

Le deuxième point touche les services. Avec les confinements et le Covid-19 en général, Apple avait permis aux services en ligne (yoga, cours à distance, etc) de mettre en place un paiement alternatif et ainsi toucher la totalité de la somme, sans qu’Apple prenne une commission de 15% ou 30%. Cette règle devait se terminer le 31 décembre, mais Apple annonce qu’elle aussi est finalement reportée jusqu’au 30 juin.

Apple a pris l’habitude d’annoncer des modifications des règles de l’App Store et de fixer une date limite, pour ensuite retarder leur application à plusieurs reprises. Dans certains cas, la société a entièrement abandonné le changement de règle après avoir reçu des commentaires des développeurs. L’année dernière, par exemple, le système anti-pistage a été lancé en avril 2021 alors que la fonction était initialement prévue pour septembre 2020.