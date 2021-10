Apple a une nouvelle fois prévenu les développeurs concernant la création de comptes au sein de leurs applications. À partir du 31 janvier 2022, toute application qui permettra ce service devra aussi proposer la suppression du compte.

Chacun sait que créer un compte sur un site ou une application est très simple, mais le fermer n’est pas toujours une partie de plaisir. Certains sites ont une option dédiée, mais d’autres n’en ont pas. Il faut parfois passer par l’espace de contact pour demander la fermeture de compte. Apple cherche à simplifier le processus, ce qui est une bonne chose pour les utilisateurs.

Voici ce que dit Apple :

Cette exigence s’applique à toutes les applications soumises à partir du 31 janvier 2022. Nous vous encourageons à examiner toute loi qui pourrait vous obliger à conserver certains types de données, et à vous assurer que votre application explique clairement quelles données elle collecte, comment elle les collecte, toutes les utilisations de ces données, vos politiques de conservation/suppression des données, et plus encore, comme décrit dans la directive. Les dossiers médicaux électroniques, les dossiers de vente et de garantie sont des exemples de ce type de données. Veuillez également confirmer que les informations relatives à la confidentialité de l’application sur votre page produit sont exactes.