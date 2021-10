Après la notation des apps Apple intégrées à iOS, une nouvelle mise à jour d’iOS 15 permet désormais de signaler les apps « à problèmes » (description erronée, scams, soucis à l’ouverture, contenu offensant, copie flagrante, demande de remboursement, etc.). Cette fonction n’est pas une nouveauté en soi, mais Apple n’avait pas jugé bon de la garder dans les dernières moutures d’iOS. La fonction « Signaler un problème » est disponible tout en bas de la fiche de l’app, et renvoie vers une page demandant de choisir le type de problème rencontré.

On ne sait pas trop pourquoi Apple a jugé bon de remettre en selle cette fonction, mais l’on peut supposer que la multiplication des copies d’apps, des scams et des contenus jugés offensants – les SJW et les ultra de tous bords veillent au grain – ont pu jouer leur rôle. Il est aussi possible que les procès récents ainsi que les différentes décisions de justice ont poussé Apple à se montrer un peu plus à l’écoute des utilisateurs.