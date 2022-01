Apple a signé un accord avec la société de production Skydance Media pour avoir une certaine quantités de films originaux sur Apple TV+. Le contrat entre les deux parties s’étale sur plusieurs années.

Un partenariat de films sur plusieurs années pour Apple et Skydance Media

Il existe déjà un accord entre Apple TV+ et Skydance Media, mais cela touche le monde de la télévision et plus exactement les séries. Cela a notamment permis d’avoir la série Foundation. Voilà que le nouvel accord regroupe différents films avec Apple qui sera un producteur et le distributeur va sa plateforme de streaming.

Skydance Media et Apple ont en stock The Greatest Beer Run Ever, la suite de Green Book du réalisateur Peter Farrelly, avec Zac Efron et Russell Crowe. Le tournage de Ghosted, réalisé par Dexter Fletcher, débutera prochainement avec Chris Evans et Ana de Armas.

Née d’un accord avec Paramount en 2010, Skydance poursuit sa collaboration avec ce studio avec les franchises Mission Impossible, Transformers, Star Trek et Top Gun : Maverick. Skydance a étendu ses activités aux domaines de la télévision, de l’interactivité, de l’animation, des nouveaux médias et du sport. Parmi ses partenaires financiers figurent Tencent Holdings, RedBird Capital, CJ ENM et la famille Ellison.