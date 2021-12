Chris Evans va changer de partenaire dans le film Ghosted sur Apple TV+, avec Ana de Armas qui remplace Scarlett Johansson. Selon Deadline, le départ de l’actrice qui jouait notamment Black Widow dans les films Marvel est dû à un conflit de planification. Elle ne sera pas disponible quand le film sera en production.

Changement de casting pour Ghosted sur Apple TV+

Le tournage de Ghosted débutera au mois de février et Scarlett Johansson ne sera pas disponible à ce moment. Il n’y a toutefois pas de précision sur ce qu’elle tournera (ou produira) pendant cette période.

Chris Evans connaît bien Scarlett Johansson, tout comme il connaît Ana de Armas. Il a joué avec la première dans plusieurs films Marvel (Captain America et Avengers). Concernant Ana de Armas, il a joué avec l’actrice dans le film À couteaux tirés de Rian Johnson et dans The Gray Man qui sortira sur Netflix.

Il n’y a pas beaucoup de détails connus concernant Ghosted sur Apple TV+. Nous savons seulement que Dexter Fletcher sera le réalisateur, les studios Skydance s’occuperont de la production et il s’agira d’un film d’action et d’aventure romantique.

Ce sera la première collaboration entre Ana de Armas et Apple TV+. En revanche, Chris Evans connaît déjà le service de streaming puisqu’il a joué dans la série Défendre Jacob.